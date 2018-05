Le prix de l'essence fait tout un bond à Montréal et à Laval!

Le prix au détail de l'essence atteint mardi un niveau rarement vu depuis de nombreuses années au Québec: 1,48 $ le litre d'ordinaire, à Montréal et à Laval.

Lundi après-midi, plusieurs postes d'essence affichaient un prix inférieur de plus ou moins 0,18 $ selon ce qu'affiche le site web www.essencequebec.com.

Comme d'habitude, aucune des autres régions du Québec n'avait encore emboîté le pas vers 5h30 mardi. Le prix moyen de l'essence ordinaire était néanmoins évalué pour l'ensemble du Québec à plus de 1,40 $, largement supérieur à celui des derniers mois.

Selon le site www.gasbuddy.com, il y a quelques heures, les prix moyens de l'essence les plus élevés au Canada étaient relevés en Colombie-Britannique, dans les Territoires du Nord-Ouest et à Terre-Neuve-et-Labrador. Les plus bas ont été observés en Saskatchewan, au Nouveau-Brunswick et au Manitoba.

Plusieurs postes d'essence d'Ottawa affichaient mardi matin un prix de 1,27 $ le litre d'ordinaire, 0,21 $ inférieur à ceux de Montréal et de Laval.

Le prix du baril de pétrole brut a reculé lundi soir de 0,34 $ US à la bourse NYMEX, à New York, à 68,23 $ US.