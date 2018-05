Groupe TVA achète les chaînes télé Évasion et Zeste

Groupe TVA a annoncé mardi matin avoir conclu une entente afin d'acquérir les sociétés du groupe de Serdy Média inc. et de Serdy Vidéo inc. pour une somme totalisant 24 M$. Cela signifie que les chaînes spécialisées en tourisme et en gastronomie Évasion et Zeste s'ajouteront à son offre.

Le président et chef de la direction de Serdy Média inc. et Serdy Vidéo inc., Sébastien Arsenault, a évoqué par voie de communiqué un «geste très difficile», mais «essentiel afin de maintenir la croissance de ces deux chaînes». «L'environnement dans lequel nous évoluons présentement est en grande mutation et la capacité pour des chaînes indépendantes à réussir à attirer l'attention du public est de plus en plus difficile», a fait valoir M. Arsenault.

Groupe TVA est un actionnaire fondateur de la chaîne Évasion depuis sa création en 2000. La chaîne Zeste, quant à elle, a été créée en 2010.

«Ces acquisitions s'inscrivent dans la stratégie du Groupe TVA de vouloir diversifier son offre de contenu. Nous croyons que l'intégration de ces deux marques prestigieuses au sein de notre groupe leur permettra de rejoindre davantage de consommateurs, et cela, sur toutes les plateformes possibles», a souligné France Lauzière, présidente et chef de la direction de Groupe TVA inc. et chef du contenu, Québecor Contenu.