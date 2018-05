Apple dévoile un bénéfice de 13,82 milliards $ US

Apple a dévoilé mardi un bénéfice du deuxième trimestre de 13,82 milliards $ US, en hausse de 25 pour cent par rapport à la même période l'an dernier.

Le bénéfice par action de l'entreprise de Cupertino, en Californie, s'est établi à 2,73 $ US.

Ce résultat était supérieur aux attentes des analystes de Wall Street. Ceux-ci visaient en moyenne un bénéfice de 2,69 $ US par action, selon les prévisions recueillies par Zacks Investment Research.

Le fabricant des téléphones iPhone, des tablettes iPad et d'autres produits a inscrit des revenus de 61,14 milliards $ US à son plus récent trimestre, un chiffre d'affaires en hausse de 16 pour cent par rapport à l'an dernier. Il a surpassé, là aussi, les attentes des analystes, qui misaient sur des revenus de 61,1 milliards $ US.

Les ventes de iPhone ont déçu Wall Street de nouveau au plus récent trimestre. La société a livré 52,2 millions de téléphones pendant les trois premiers mois de l'année, ce qui ne représentait qu'une croissance de trois pour cent par rapport à l'an dernier. Mais la valeur moyenne touchée pour chaque iPhone a été stimulée par le nouveau modèle iPhone X, plus dispendieux, et a atteint 728 $ US par appareil au premier trimestre. C'est 11 pour cent de plus que le prix moyen de 655 $ US de l'an dernier.