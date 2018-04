Une évaluation de quelque 27 000 élèves canadiens de 2e secondaire montre que la plupart affichent un rendement attendu en lecture, en mathématiques et en sciences.

Le rapport que publie lundi le Conseil des ministres de l'Éducation du Canada (CMEC) précise que 88 pour cent des élèves évalués au printemps 2016 atteignaient en lecture le niveau de rendement attendu d'eux, et que 14 pour cent l'ont surpassé.

Les données montrent qu'entre 2010 et 2016, le rendement en lecture des élèves de 2e secondaire s'est amélioré ou est resté stable dans toutes les provinces au Canada.

Durant la même période, le rendement en mathématiques s'est nettement amélioré dans presque toutes les provinces. Entre 2013 et 2016, le rendement en sciences s'est amélioré dans la moitié des provinces.

Le rapport fournit quelques informations plus précises. Ainsi, dans l'ensemble des provinces, les filles ont surpassé les garçons en lecture. Cependant, les résultats ont été plus partagés en mathématiques et en sciences.

Les scores les plus élevés en mathématiques et en sciences ont été obtenus par les élèves du Québec et de l'Alberta, respectivement. Ceux de la Colombie-Britannique, de l'Alberta, de l'Ontario, du Québec et de l'Île-du-Prince-Édouard ont atteints la moyenne canadienne en lecture

À l'échelle pancanadienne, les écoles anglophones ont obtenu un rendement plus élevé en lecture et les écoles francophones ont mieux performé en mathématiques. Les rendements ont été similaires en sciences.

Les ministres de l'Éducation ont lancé ce programme d'évaluation en 2007 pour obtenir des données solides et comparables sur la réussite des élèves dans les systèmes provinciaux d'éducation. Rob Fleming, ministre de l'Éducation de la Colombie-Britannique, estime que les résultats publiés lundi démontrent que les élèves canadiens affichent les niveaux élevés de rendement qui sont essentiels au développement social et économique du Canada au XXIe Siècle.

Voir aussi: