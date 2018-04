Dormiriez-vous dans une tente flottante?

Avec les vacances viennent les nuits à la belle étoile et les séances de pêche. Et si lors de votre prochaine escapade en nature vous combiniez vos deux activités estivales favorites, en pêchant et dormant directement dans votre... tente flottante?

Mise au point par l'entreprise américaine Smithfly - spécialisée dans l'équipement de pêche et de chasse - la Shoal Tent serait la première tente au monde à naviguer sur l'eau.

Elle mesure 8 pieds par 8 pieds, pèse 50 livres et atteint 6 pieds 3 pouces de hauteur au centre. La structure est gonflabe et démunie de poteaux. Smithfly assure qu'elle résiste tout de même au vent. Le plancher qui sert aussi de matelas est conçu avec un matériau plus résistant, fait 6 pouces d'épaisseur et est - sans surprise - bien imperméable.

Elle se détaille à 1925 dollars canadiens et vient avec un sac de rangement, un ensemble de réparation et une pompe à pied manuelle. Faites vite si vous la voulez pour cet été, la livraison prend environ six semaines «en raison de l'actuelle (grande) demande pour l'item», spécifie le site Internet de Smithfly.

Une fois que vous aurez gonflé votre tente et l'aurez placée sur votre plan d'eau préféré, il ne vous restera plus qu'à vous croiser les doigts pour ne pas qu'elle perce pendant la nuit...

VOIR AUSSI :