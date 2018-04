L'Aéroport Montréal-Trudeau s'agrandira

L'Aéroport Montréal-Trudeau promet de se transformer au cours des prochaines années afin de devenir «un modèle de modernité» et annonce des investissements de 2,5 milliards $ pour y arriver.

Le débarcadère et la façade de l'édifice seront complètement refaits, indique le Journal de Montréal. La gare du futur REM sera construite juste en dessous d'ici 2023. Les voyageurs pourront donc embarquer dans un train du REM en sortant de l'aéroport.

Une immense marquise en verre recouvrera le débarcadère, ce qui en ferait un point de repère de la métropole, selon l'administration.

Une nouvelle aérogare

De plus, Aéroports de Montréal prévoit aménager une nouvelle aérogare qui sera prête d'ici 2030, selon Radio-Canada. Elle comprendra 10 à 14 portes d'embarquement et sera située entre les deux pistes d'atterrissage. «On finalise les plans, a précisé le PDG d'Aéroports de Montréal, Philippe Rainville, à Radio-Canada. On va faire une première section, un petit peu plus loin, sur le champ d'aviation, et éventuellement, on va ramener cette portion-là, on va venir la rattacher à l'aéroport existant.»