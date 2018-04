Le Rockfest affirme avoir eu une mauvaise influence sur Jérémy Gabriel (preuve à l'appui)

La participation de Jérémy Gabriel au Rockfest de Montebello, l'an dernier, a évidemment fait beaucoup jaser.

S'il était déjà clair que le principal intéressé avait apprécié son expérience, le Rockfest a partagé sur sa page Facebook, ce dimanche 29 avril, une étrange photo de celui qu'on appelait jadis «Le petit Jérémy».

On peut voir sur le cliché en question ce qui semble être l'interprète de I Don't Care en train de fumer une substance illicite avec pour statut: «Le Rockfest fut une mauvaise influence pour Jérémy on dirait bien». On ignore par ailleurs à quel moment et à quel endroit la photo aurait été prise.

À quelques mois de la légalisation de la marijuana, une telle image n'a évidemment rien de bien surprenante, voire choquante. Si la majorité des internautes s'est contentée de repartager le cliché sans commenter, certains se sont tout de même questionnés sur la décision du festival de partager cette photo sur sa page officielle.

«Hey boy, quand même gratuit. Ça sent la vengeance subtile. Venant d'un inconnu, j'aurais ri en tabarn**. Mais venant du site officiel du Rockfest, c'est poche pareil», peut-on lire notamment dans les commentaires.

HuffPost Québec a contacté dimanche soir le Rockfest de même que Jérémy Gabriel pour obtenir plus de détails ainsi que les commentaires des deux partis au sujet dudit cliché, mais n'a pas reçu de réponse de l'un ou l'autre des deux partis au moment de publier cet article.

