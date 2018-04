Alexandra C. d'«Occupation Double Bali» est officiellement en couple

Thirty years old & feeling fabulous🔥 Mais sérieux, la vie fait si bien les choses! Dernièrement, c'est comme si je suis revenue à la réalité, les deux pieds sur terre. Faut dire que le Salvador m'a tellement fait du bien! Avec l'éloignement, on s'aperçoit que le vrai bonheur ne se mesure pas en quantité de "👍🏽" sur une photo Instagram! Je sais que vous saviez déjà ça, mais parfois on se sent vraiment engloutie par l'univers "social media" et je suis contente d'avoir réalisé ça après le hackage de mon ancien compte. Je crois pertinemment que chaque moment de vie n'est pas un hasard. Je pense que j'avais besoin de revenir à ce qui à toujours été le plus important à mes yeux et clairement c'est les vrais humains qui nous entourent! La famille, les amis et... la personne qui te fait sourire tous les jours aussi. 💕 Je suis chanceuse et reconnaissante d'être aussi bien entourée, mais encore plus d'avoir la conscience libre de pouvoir attraper le bonheur lorsqu'il passe dans ma vie. #mindbodysoul . . 💃🏽: @boutiquelapetiterobenoire 🕺🏽: @classytuxedos 💆🏽‍♀️: @bonzaimermz 💄: @myriam.sa 💅🏽: @candynailbar Merci pour la belle soirée @bal1001nuits 🙌🏽

A post shared by A L E X A N D R A (@alexacos) on Apr 28, 2018 at 3:28pm PDT