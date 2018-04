Testeuse et critique de jouets sexuels, cette femme nous dévoile les secrets de son métier

Alors que la plupart d'entre nous comptent les heures passées au boulot, Cara Sutra, elle, y prend carrément son pied.

La jeune femme gagne en partie sa vie en testant et notant des jouets sexuels. Son site éponyme, qui compte pas moins de 2000 critiques de produits et propose des conseils en matière de sexualité et de jouets sexuels, organise même des concours.

Croyez-le ou non, Cara Sutra travaillait auparavant dans le secteur bancaire, une carrière qu'elle a abandonné en 2005 pour se consacrer exclusivement à son blogue, où elle écrit des articles sans tabou sur la sexualité, publie des récits érotiques, prodigue des conseils aux couples, et bien plus encore.

Tout s'accélère en 2009, quand elle laisse ses premiers commentaires sur le site du fabricant de jouets sexuels Lovehoney. L'entreprise finit par lui envoyer ses produits pour qu'elle les évalue en tant que testeuse officielle, puis la jeune femme étend son activité à toute une série de marques.

En 2010, elle est embauchée par le site SexToys.co.uk, et continue à alimenter le sien en parallèle. Deux ans plus tard, elle démissionne pour se lancer entièrement à son compte. Elle gagne maintenant confortablement sa vie en s'adonnant à des plaisirs variés.

"La majorité de mes revenus ne provient pas des critiques de jouets sexuels mais des bandeaux publicitaires, de la rédaction de contenus promotionnels sponsorisés, de mes missions de consultante en développement de produits et d'assistance aux sex-shops pour le développement de leurs ventes en ligne", explique-t-elle au HuffPost. "Mais j'écris aussi en tant que conseillère-blogueuse pour d'autres sites de jouets sexuels et je rédige une chronique bimensuelle pour ETO, un magazine érotique britannique."

Inutile de dire que nous avons beaucoup de questions à lui poser sur son travail, si elle embauche (!) et si les jouets sexuels chers sont meilleurs que les autres.

Découvrez toutes ses réponses ci-dessous.

À nos yeux, vous avez un peu le job de rêve. Est-ce une réaction habituelle?

En ligne, les réactions sont souvent très positives, généralement parce que les gens qui me posent des questions sont déjà au courant du milieu où j'évolue. Quand on me pose la question en face à face, j'y vais plus mollo. Je commence par dire que j'écris sur la sexualité et, en fonction de la façon dont les gens réagissent, j'en viens aux jouets sexuels si la discussion est amicale. Je n'ai jamais eu une seule réaction négative. Soit les gens sont surpris ou ne s'attardent pas sur le sujet, soit ils sont complètement fascinés et même parfois assez envieux!

À quels critères êtes-vous particulièrement attentive lorsque vous testez un sex toy?

Il doit avant tout être inoffensif. Je vérifie donc la matière dans laquelle il est fabriqué et qu'il n'y a pas de partie rugueuse qui pourrait me faire mal. Si c'est un vibromasseur, je regarde comment il est alimenté: s'il est à piles, rechargeable ou s'il doit être branché sur secteur. Je vérifie ensuite l'intensité des vibrations. Je préfère quand elles sont fortes, un peu brutales, mais d'autres filles aiment qu'elles soient plus légères. Quand j'écris mes critiques, je dois garder à l'esprit qu'en dépit de mes préférences, un sex toy qui ne me convient pas peut tout à fait plaire à une personne dont les goûts sont différents des miens.

Le plus important, c'est bien sûr qu'il est efficace pour moi. Est-ce que j'ai réussi à atteindre l'orgasme? C'est ce que mes lecteurs veulent savoir! Si c'est le cas, tant mieux. Sinon, je me demande si ce type de sex toy pourrait plaire à quelqu'un d'autre. Je fais en sorte de donner un point de vue objectif et nuancé.

Il y a énormément de jouets sexuels sur le marché. Certains sont très abordables; d'autres, carrément hors de prix. Est-ce que cela vaut vraiment la peine d'acheter un produit plus cher?

Vous évoquez l'une des principales questions qui me poussent à continuer mes critiques sur les jouets sexuels. La qualité d'un sex toy se mesure-t-elle uniquement à son prix? Est-ce que l'expression "en avoir pour son argent" s'applique aussi à ce genre d'articles?

Les jouets sexuels bon marché sont souvent médiocres. Plus chers, ils sont généralement géniaux. Mais il y a du bon et du mauvais dans toutes les gammes de prix, et la qualité ne se résume pas toujours à cela.

D'abord, je vous recommande d'identifier ce que vous recherchez précisément dans un sex toy. Vous devez déterminer quel genre d'objet vous voulez. Doit-il vibrer, être étanche? Vérifiez aussi que le matériau est inoffensif pour votre corps et faites bien attention à la taille. Une fois ces critères établis, il ne vous restera qu'à chercher – et je l'espère, trouver – le sex toy parfait, qu'il s'agisse d'un simple plug anal en silicone super fin ou d'un vibromasseur clitoridien rechargeable super sophistiqué, avec télécommande et application Smartphone.