Cette star d'Instagram prouve qu'il est facile d'obtenir des cuisses sans cellulite... le temps d'une photo

La cellulite, il paraît que c'est pas beau. La publicité le répète à longueur de journée, avec des photos de sirènes sans défauts sur la plage, pour promouvoir crèmes et solutions miracles contre la peau d'orange, bien que leur efficacité ne soit pas prouvée.

Sur Instagram, la multiplication des comptes d'influenceuses aux formes "parfaites" peut faire des envieux, mais bien heureusement ces fit-girls d'un nouveau genre acceptent souvent de dévoiler l'envers du décor. Après la courbure des fesses ou le thigh-gap, ce fameux espace entre les cuisses... place à la cellulite et aux grosses cuisses. "Jujufitcats", instagrameuse fitness aux plus de 711 000 abonnés s'est prêtée au jeu.

Cet avant-après impressionnant n'est dû qu'à une jolie pose et une lumière avantageuse. Avec le sourire, la jeune femme affirme qu'il est "très difficile" de faire un post comme celui-ci, mais qu'elle souhaitait rassurer ses followers:

"J'en ai marre de voir des jeunes filles s'identifier à des physiques "parfaits" à travers des réseaux ou même penser que JE suis parfaite, NON, je ne le suis pas et personne ne l'est ! (...) OUI, j'ai de grosses fesses, de grosses cuisses, OUI elles sont musclées et me permettent de m'entraîner dur mais j'ai aussi cette petite couche de gras par dessus qui fait partie de moi parce que OUI j'aime manger.. et c'est grâce à ça que je suis performante à l'entraînement et croyez-moi, je préfère de loin ça à un physique parfait ou plutôt parfaitement ÉPHÉMÈRE !" - Jujufitcats