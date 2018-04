Rencontre avec Kim: «les choses se passent très bien», dit Trump

Le président américain Donald Trump a assuré samedi que les préparatifs en vue d'un sommet avec Kim Jong Un se passaient "très bien", après une conversation avec le président sud-coréen qui vient lui-même de rencontrer le dirigeant nord-coréen.

"Je viens d'avoir une longue et très bonne conversation avec le président Moon de Corée du Sud. Les choses se passent très bien, la date et l'endroit de la rencontre avec la Corée du Nord sont en train d'être fixés", a tweeté le président.

Donald Trump a aussi dit avoir informé le Premier ministre japonais "des négociations en cours".

Just had a long and very good talk with President Moon of South Korea. Things are going very well, time and location of meeting with North Korea is being set. Also spoke to Prime Minister Abe of Japan to inform him of the ongoing negotiations.