Le premier ministre Philippe Couillard se rendra à la vigile de Toronto

Le premier ministre du Québec Philippe Couillard participera dimanche soir à la vigile qui se déroulera à Toronto en l'honneur des victimes de l'attaque au camion-bélier ayant tué 10 personnes, la semaine dernière, a annoncé son cabinet.

L'événement, organisé conjointement par l'administration municipale et les groupes communautaires, Faith in the City et le Toronto Area Interfaith Council, aura lieu au Mel Lastman Square, situé dans le quartier North York, au nord du centre-ville de Toronto.

Selon Joçanne Prévost, l'attachée de presse de M. Couillard, celui-ci a "été très touché par ce qui s'est passé" à Toronto. Elle ajoute qu'en participant à la vigile, le premier ministre souhaitait "démontrer son soutien aux familles et proches des victimes qui vivent un dur moment et dénoncer ce geste inexplicable".

Soulignant l'importance de rester unis devant l'adversité, M. Couillard veut aussi démontrer la solidarité des Québécois envers leurs voisins ontariens.

La gouverneure générale du Canada, Julie Payette, a elle aussi annoncé sa présence au cours de cette veillée à la chandelle. L'événement sera pour elle "l'occasion d'exprimer sa solidarité avec les Torontois, qui ont fait preuve d'une résilience remarquable face à la tragédie récente", peut-on lire dans le communiqué publié samedi par Rideau Hall.

Vendredi, plusieurs membres du corps consulaire de Toronto ont déposé des gerbes de fleurs au mémorial, au mémorial installé près des lieux de l'attaque.

La police torontoise a dévoilé vendredi le nom des 10 victimes: huit d'entre elles sont des femmes.