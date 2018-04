Bon. Nous sommes coincés avec cette ressemblance.

Le troisième enfant du duc et la duchesse de Cambridge, le prince Louis Arthur Charles, était adorable lorsque ses parents l'ont présenté à la foule, quelques heures après sa naissance. Son frère, le prince George, et sa soeur, la princesse Charlotte, lui rendant visite étaient également très mignons. Kate Middleton était rayonnante dans sa robe rouge qui rendait hommage à la princesse Diana!

Le monde entier s'est esclaffé quand, un peu plus tard, le prince William s'est endormi à l'église.

Mais les internautes ont fini par s'en mêler. Dans la naissance de Louis se cache un détail inquiétant et même quelque peu effrayant.

Kate Middleton rocking the same dress as Rosemary from Rosemary's Baby is definitely not discomforting at all... pic.twitter.com/OhzpTA6rjH — Chris Wilson (@CrisMovieCorner) April 27, 2018

«Kate Middleton qui porte la même robe de Rosemary dans "Le bébé de Rosemary" n'est pas dérangeante du tout...»

POURQUOI?

Oui, la robe rouge de Kate ressemble étrangement à la robe que porte Rosemary dans le film d'horreur «Le bébé de Rosemary».

Le film, sorti en 1968, met en scène un bébé qui est en fait l'antéchrist. Oui, c'est un peu terrifiant.

Kate Middleton presents Prince Louis in 2018. Princess Diana presents Prince Harry in 1984. Rosemary presents us with nightmares forever, circa 1968.

Su-per.

Bon, il n'y a pas de raison de penser que le prince Louis n'est pas simplement un bébé adorable. En fait, le prince William a même dit que son fils était un bon dormeur, ce qui en fait un petit ange.

«Son sommeil se passe bien, il se comporte bien», a déclaré William a des journalistes mercredi.

Donc aucun besoin de s'inquiéter, n'est-ce pas?

...N'est-ce pas?

Not too sure about this Rosemary's Baby remake tbh pic.twitter.com/KyYyaNDmOY — Eleanor Penny (@eleanorkpenny) April 27, 2018

«Je ne suis pas convaincue par cette reprise du bébé de Rosemary, pour être honnête.»

Ce texte initialement publié sur le HuffPost Canada a été traduit de l'anglais.



