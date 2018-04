Le coût de deux traversiers a augmenté de 125 M$ à 324 M$

Le coût total et final des deux futurs traversiers qui relieront Tadoussac et Baie-Sainte-Catherine, dans l'est de la province, s'élèvera à 324 millions $, a appris Le Soleil.

Il avait été prévu au départ, en 2011, que la facture de ces navires construits au Chantier Davie serait de 125 millions $.

Depuis plus d'un an, l'estimation du prix final tournait autour de 250 millions $. La ministre de l'Économie, Dominique Anglade, avait toutefois laissé entendre en décembre que la facture totale pourrait être encore plus élevée.

Ce sont les experts de son ministère qui ont déterminé que le prix de la construction du Armand-Imbeau II et du Jos-Deschênes II sera de 324 millions $. La construction du premier serait complétée à 98 % et celle du second à 79 %.

Le chantier maritime Davie devrait livrer à la Société des traversiers du Québec le Armand-Imbeau II cet été et le Jos-Deschênes II cet automne. Ils n'entreront cependant pas en service tout de suite.