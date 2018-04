Le Bal des Couilles 2018 pour la bonne cause

Le Bal des Couilles, événement-bénéfice sous la présidence d'honneur de Maxime Le Flaguais, s'est déroulé vendredi 27 avril au soir.

Au programme: chemises carreautées et tuques aviateurs, la thématique de cette 6e édition était sur le thème de la cabane à sucre chic.

Le Bal des Couilles célèbre la gent masculine dans toute sa splendeur: c'est le point culminant de la collecte de fonds annuelle de Cancer Testiculaire Canada.

Faire son Auto-Examen

Le cancer testiculaire est la forme de cancer la plus courante chez les hommes âgés de 15 à 29 ans, mais c'est aussi un cancer parmi les plus faciles à traiter lorsqu'il est détecté tôt. Alors, apprenez à vous examiner au moins une fois par mois. Plus vous êtes familier avec la forme et la taille normale de vos testicules, plus tôt vous pourrez détecter un signe anormal.

Voir les photos de la soirée dans la galerie ci-dessous: