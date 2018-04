Voici les 6 fantasmes sexuels les plus communs

Les plus grands fantasmes et désirs sexuels d'une personne sont rarement divulgués. Pour les sexothérapeutes, les conversations de ce genre font partie de leur quotidien.

Nous avons demandé à notre réseau de sexologues de partager les fantasmes cités le plus fréquemment par leurs clients. Voici ce qu'ils nous ont raconté:

1. Les ménages à trois

«Les célibataires et les couples rêvent d'être trois personnes dans la chambre à coucher. La majorité des couples sont attirés par l'idée d'un ménage à trois pour rallumer la flamme de l'excitation et amener du piquant dans leur relation.» - Vanessa Marin, sexologue

2. Dominance et soumission

«Nous voyons de nombreux hommes et de nombreuses femmes intéressés par la domination ou la soumission. Les hommes sont généralement plus attirés par la domination et les femmes plus enclines à désirer être dominées, mais ce n'est pas toujours le cas. Certaines femmes sont dominantes et certains hommes préfèrent être soumis. Ce type de fantasmes est apprécié en raison du sentiment de pouvoir qui l'accompagne.» - Danielle Harel et Celeste Hirschman, sexothérapeutes et auteures de Making Love Real: The Intelligent Couple's Guide to Lasting Intimacy and Passion

3. Les pieds

«Les fantasmes reliés aux pieds et aux chaussures sont très communs chez les hommes. Être touché par un pied, être piétiné par des pieds chaussés ou simplement visualiser différents types de chaussures font tous partis des fantasmes souvent évoqués. L'image d'un pied dans un type particulier de chaussure est très stimulante pour certaines personnes.» - Gracie Landes, sexologue et thérapeute conjugale et familiale

4. Pour les hétérosexuels, avoir des relations sexuelles avec quelqu'un du même sexe

«Nous avons tendance à penser que l'orientation sexuelle est binaire (hétérosexuelle ou homosexuelle), mais ces catégories sont des concepts socialement construits qui peuvent exprimer nos désirs sexuels généraux, mais qui n'incluent aucune nuance au sujet de la curiosité sexuelle. Quand nous rêvons d'avoir une relation sexuelle avec quelqu'un du même sexe, nous arrivons à réfléchir sur ce que ce serait d'être touché d'une manière différente.» - Ian Kerner, sexologue et auteur de She Comes First: The Thinking Man's Guide to Pleasuring a Woman

5. Donner à l'autre personne des orgasmes multiples

«Pour les hommes hétérosexuels, sans exception, le fantasme que j'entends le plus souvent, année après année, est d'avoir une partenaire enthousiaste qui passe un bon moment, qui est expressive et sensible à son toucher. Il peut s'agir de souvenirs d'une expérience sexuelle passée (particulièrement torride), ou d'images issues de la pornographie ou même d'un fantasme au sujet d'une flamme secrète. Mais dans tous les cas, la femme s'amuse énormément et a de multiples orgasmes.» - Kimberly Resnick Anderson, sexologue

6. Regarder son partenaire avoir des relations sexuelles avec quelqu'un d'autre

«Il y a quelque chose de très provocateur et tabou dans l'idée de regarder notre partenaire faire l'amour avec quelqu'un d'autre. Regarder la main d'un autre toucher le corps de notre partenaire ou embrasser la bouche de notre partenaire augmente le désir. À travers ce fantasme, la douleur devient un plaisir.» - Ian Kerner

