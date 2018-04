Maripier Morin va se remarier… et vous pourriez assister à la cérémonie

Maripier Morin et Brandon Prust se sont mariés en toute intimité en juillet 2017.

Depuis, la jeune femme partage périodiquement les détails entourant la cérémonie sur son site personnel et ses réseaux sociaux.

Un peu plus d'un an plus tard, l'animatrice de Face au mur et l'ancien joueur des Thomas Sabo Ice Tigers de Nuremberg se diront à nouveau «oui» à l'église Saint-Éleuthère de Pohénégarnook (près de Rivière-du-loup), le 4 août prochain.

Le magazine Échos Vedettes rapporte que c'est l'oncle de Maripier Morin qui célébrera le mariage.

Les curieux de nature peuplant la région sont d'ailleurs invités à prendre part aux festivités, qui se transporteront par la suite sur un terrain de golf ou dans un musée de la région.

