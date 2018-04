Sa jambe a été greffée à l'envers, mais il y a une explication logique

Une jeune Britannique âgée de sept ans a dû être amputée d'une jambe à la suite d'un cancer des os.

Une tumeur a été découverte dans le fémur gauche d'Amelia Eldred, en août dernier. Après avoir subi des traitements de chimiothérapie, une chirurgie a été pratiquée pour enlever sa cuisse.

Mais ce ne fut pas une amputation comme les autres.

Les chirurgiens de l'hôpital Royal orthopédique de Birmingham ont effectué une opération très rare sur Amelia Eldred. La rotationplastie consiste à amputer la jambe juste en dessous de la hanche. La partie entre la hanche et le genou, où la tumeur se situe, est enlevée et celle sous le genou est ensuite rattachée à l'envers.

Cela signifie que le talon sera utilisé comme une articulation du genou et le pied pourra éventuellement se glisser dans une prothèse.

Avant l'opération, Amelia aimait la natation, l'athlétisme, la course ainsi que le vélo et elle est déterminée à remonter sur une scène un jour pour danser.

Girl, 7, from Tamworth, has leg reattached backwards by @ROHNHSFT after cancer surgery so that one day she may dance again. pic.twitter.com/ZbQZ79NYuJ