Intimidation sexuelle: un garçon de 9 ans banni de l'autobus scolaire

Un garçon de neuf ans de la couronne nord de Montréal ne pourra plus emprunter l'autobus scolaire en raison d'allégations d'intimidation sexuelle contre deux enfants de maternelle.

Le quotidien anglophone The Montreal Gazette rapporte que l'enfant a forcé une fillette de cinq ans et un garçon de six ans à poser des gestes de nature sexuelle à bord de l'autobus, lundi dernier.

L'incident a été rapporté par les parents des victimes alléguées, qui ont demandé à ce que l'école primaire fréquentée par les enfants ne soit pas nommée.

La Commission scolaire Sir Wilfrid Laurier dit avoir rencontré les trois élèves et leur famille respective.

La commission scolaire dit avoir pris d'autres mesures, en plus de s'assurer que le garçon n'embarquera plus à bord du même autobus que ses présumées victimes. Il sera transporté séparément et sous surveillance, a-t-on précisé.

Le directeur de l'école non identifiée a également avisé les services sociaux.

Les autorités scolaires comptent s'entretenir avec l'entreprise de transport scolaire pour revenir sur les événements.