La Bourse de Toronto ferme abruptement et les marchés américains restent stables

La Bourse de Toronto a mis fin à ses activités abruptement, vendredi, après que des problèmes techniques eurent perturbé les opérations sur le parquet torontois, tandis que les marchés américains sont restés relativement stables.

Avant que n'apparaissent les pépins techniques qui ont forcé la fin des opérations vers 15 h 00, les données les plus récentes montraient que l'indice composé S&P/TSX du parquet torontois grimpait de 31,34 points à 15 668,93 points. Une mise à jour des prix de clôture devrait être publiée plus tard vendredi.

Selon Kash Pashootan, chef de la direction et chef des investissements chez First Avenue Investment Counsel, a dit avoir rarement vu ce genre de fermeture en 20 ans de carrière.

«Il est prématuré de chercher à déterminer ce que cela signifie, mais ce n'est certainement pas un problème courant», a-t-il estimé lors d'un entretien. «Et cela, en soi, va soulever certaines questions.»

Le Groupe TMX a indiqué dans un communiqué qu'il avait «déterminé la source du problème» et qu'il travaillait à corriger la situation, ajoutant que les activités devraient reprendre normalement lundi.

À New York, la moyenne Dow Jones des valeurs industrielles a perdu 11,15 points à 24 311,19 points, tandis que l'indice élargi S&P 500 a pris 2,97 points à 2669,91 points. L'indice composé du Nasdaq a avancé de 1,12 point à 7119,80 points.

Sur le marché des devises, le dollar canadien s'est négocié au cours moyen de 77,78 cents US, en hausse de 0,03 cent US par rapport à son cours moyen de la veille.

À la Bourse des matières premières de New York, le cours du pétrole brut a reculé de 9 cents US à 68,10 $ US le baril, tandis que celui du lingot d'or a pris 5,50 $ US à 1323,40 $ US l'once. Le prix du cuivre a plongé de 7 cents US à 3,07 $ US la livre.