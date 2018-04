ABBA a enregistré deux nouvelles chansons

Le groupe suédois ABBA annonce avoir enregistré deux nouvelles chansons, son premier matériel original en 35 ans.

Une des deux chansons s'intitule I Still Have Faith in You.

La nouvelle a été annoncée sur Instagram vendredi par Benny Andersson, Bjorn Ulvaeus, Anni-Frid Lyngstad et Agnetha Faltskog.

ABBA a dominé les palmarès des années 1970 avec des succès comme Waterloo et Dancing Queen, avant de se séparer en 1982.

Le communiqué explique que les membres se sont réunis pour planifier une tournée virtuelle mettant en vedette des avatars numériques, et qu'ils ont décidé de retourner en studio.

Ils ont dit que ça a été une «expérience extrêmement joyeuse».

ABBA a révélé que I Still Have Faith in You sera joué par les hologrammes du groupe lors d'une émission spéciale à la télévision, en décembre.

