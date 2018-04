18 terrasses où boire de délicieux cocktails à Montréal

Le printemps est enfin arrivé et qui dit beau temps, dit terrasse! Voici donc 18 adresses montréalaises où profiter des belles journées ensoleillées devant un délicieux cocktail.

Riverside Saint-Henri

La terrasse de 60 place de ce nouveau bar de quartier permet de faire la fête jusqu'au petit matin et de boire pour pas cher. Psssit! Les jeudis, tu peux même apporter ton chien pour le « Yappy Hour ». 5020, rue St-Ambroise.

Perché

Le Perché offre la plus belle vue sur la Place Jacques-Cartier, qui se veut fort animée durant l'été. On y va pour l'ambiance, le décor chic, le menu frais et les délicieux cocktails. 153, rue Sy-Amable (4e étage).

Jatoba

Cette terrasse couverte permet d'en profiter, beau temps, mauvais temps! On craque pour leurs cocktails tout sauf classiques. 1184, Place Philips.

Agrikol

Seule une poignée de gens peuvent y accéder chaque jour, mais si vous faites partie des chanceux, vous allez y passer une soirée inoubliable, c'est promis! 1844, rue Amherst.

Terrasse Place d'Armes

Au 8e étage de l'Hôtel Place d'Armes se trouve une magnifique terrasse animée, qui offre une vue à couper le souffle sur le Vieux-Montréal. Psssit! Les mojitos sont la spécialité de l'endroit. 59, rue St-Jacques (8e étage).

Bar Palco

Vous allez être charmé par la petite terrasse intime du Bar Palco, qui sert les meilleurs cocktails de tout Verdun, grâce au talent et à l'imagination débordante de son mixologue maison : Tony Thémiot. 4019, rue Wellington.

Le Richmond

Pour un cocktail classique ou un bon verre de bulles, on se donne rendez-vous sur la terrasse chaleureuse et verdoyante du Richmond. D'ailleurs, le toit rétractable vous permettra de profiter de cette cour intérieure... même si la pluie s'invite sans préavis. 377, rue Richmond.

Biiru

Les amateurs de saké, de bières et de cocktails excentriques seront servis au Biiru, cette taverne japonaise qui ne fait les choses comme nulle part ailleurs. Dépaysement garanti! 1433, rue City Concillors.

Terrasse sur l'Auberge

Il s'agit sans contredit du meilleur endroit pour regarder l'International des Feux Loto-Québec, les mercredis et samedis soirs d'été, un bon cocktail à la main! 97, rue de la Commune Est.

Le Blumenthal

En raison de son emplacement idéal, les festivaliers se donnent tous rendez-vous au Blumenthal, avant ou après un concert, afin de casser la croûte ou tout simplement de siroter un délicieux cocktail... au cœur de l'action! 305, rue Ste-Catherine Est.

Madame Smith

Avec une sélection de cocktails maison qui saura plaire à tous les palais et une jolie petite terrasse chauffée derrière l'établissement, définitivement, Madame Smith est l'adresse à retenir dans Hochelaga-Maisonneuve! 4061, rue Ontario Est.

Kampaï Garden

On choisit le Kampaï Garden pour nos soirées mouvementées, puisque la terrasse est située directement sur la rue Ste-Catherine et offre une ambiance électrisante. On craque pour les pichets de cocktails vraiment originaux! 1616, rue Ste-Catherine Ouest.

Les Enfants Terribles (au sommet de la PVM)

Invitez vos amis au sommet... pour leur en mettre plein la vue! Sur cette terrasse impressionnante, vous pourrez profiter d'un bon cocktail concocté par l'équipe des Enfants Terribles et jouir d'une vue imprenable sur Montréal. 1, Place Ville-Marie.

Grenade

L'une des terrasses les plus populaires de la rue Ontario a de quoi vous nourrir et vous désaltérer, dans un décor chaleureux et boisé. Bref, la combinaison parfaite! 1603, rue Ontario est.

Six Resto Lounge

Surplombant la Place des Festivals, la terrasse du Six Resto Lounge est l'endroit rêvé pour profiter des festivités estivales de Montréal, et ce, sans être immergé dans la foule. 1255, rue Jeanne-Mance.

Terrasse AiR (sur le toit de l'hôtel Renaissance)

Offrant une vue unique sur la métropole, la Terrasse Air est l'endroit idéal pour se donner rendez-vous après le bureau et le week-end. Psssit! Il y a même une petite piscine pour se rafraîchir et des chaises longues pour prendre un bain de soleil. 1250, boul. Robert-Bourassa.

Terrasses Bonsecours

L'adresse incontournable à Montréal pour les après-midis ensoleillés, les 5 à 7 improvisés ou les fins de soirée... mouvementées! Bref, optez pour un pichet de sangria et profitez pleinement du moment. 364, rue de la Commune Est.

Complexe Sky

Cette adresse mythique du Village ne déçoit jamais! Et nul besoin de faire partie de la communauté LGBTQ pour en profiter... 1478, rue Ste-Catherine Est.

