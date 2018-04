Les chefs des quatre principaux partis politiques s'affronteront dans les studios de Radio-Canada le jeudi 13 septembre à 20h. Pour la première fois, ce sera diffusé par un important regroupement de médias, dont le HuffPost Québec fait partie, afin de rejoindre un vaste public.

Le traditionnel débat des chefs de Radio-Canada, qui a lieu en plein cœur de la campagne électorale cet automne, a été repensé pour rejoindre les préoccupations de la population. Il sera composé en bonne partie de questions des citoyens aux quatre coins du Québec.

Philippe Couillard (Parti libéral du Québec), Jean-François Lisée (Parti québécois), François Legault (Coalition avenir Québec) et Manon Massé (Québec solidaire) croiseront le fer au Studio 43 de la Maison de Radio-Canada. C'est l'animateur Patrice Roy qui animera le débat d'une durée de deux heures.

«Le débat des chefs constitue un moment clé dans une campagne électorale, a commenté Michel Cormier, directeur général de l'information de Radio-Canada. Nous sommes fiers de l'offrir dans une formule qui place le citoyen et ses préoccupations au cœur de cet exercice démocratique essentiel.»

«Nous sommes aussi très heureux de voir qu'un grand nombre de médias ont déjà accepté notre offre pour le diffuser au plus grand nombre de gens possible sur toutes les plateformes. Le regroupement des médias a également l'intention de consulter la population et des groupes de citoyens sur les thèmes du débat.»

Le débat sera diffusé sur sur ICI Radio-Canada Télé et ICI RDI, à Télé-Québec, sur Radio-Canada.ca, La Presse +, la Presse canadienne et les plateformes numériques du HuffPost Québec, du Devoir, du Métro et Les Affaires.