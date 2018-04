Top 10 des innovations gourmandes de 2018

«Qu'est-ce qu'on mange?» On se pose tous la question sans arrêt. Ne cherchez pas plus loin pour votre prochaine fringale, pigez direct dans le top 10 des produits culinaires les plus innovateurs au Canada établi par le salon de l'alimentation SIAL.

Choisis parmi plus de 150 produits, ils se sont démarqués par leur goût nouveau, leur emballage original, leur valeur nutritive ou la qualité des ingrédients qui les composent.

Les trois grands gagnants seront annoncés lors de la cérémonie d'inauguration la première journée du salon SIAL, prévu du 2 au 4 mai au Palais des Congrès de Montréal.

«Ce qui ressort surtout de la "cuvée 2018" est ceci: la croissance franche de l'offre bio (1 candidat sur 4 est un produit biologique) et de l'offre végétarienne ou végétalienne, la multiplication des arguments de type « sans » (sans OGM, sans additifs, sans ingrédients artificiels, etc.) pour mettre en valeur la naturalité du produit, l'utilisation d'ingrédients locaux, le retrait du sucre et l'ajout de protéines (notamment d'insectes !)», remarque Isabelle Marquis, ambassadrice innovation SIAL Canada 2018.

Voici le top 10 (avec quelques produits québécois!!!) :

Barre protéinée - Crickstart Courtoisie (C'est Québécois. On vous en parlait ici) Barres protéinées bio à base de farine de grillons. Avec beurres de graines et chanvre pour une texture riche. CARACTÈRE INNOVANT : Recette /composition TENDANCE : Écologie, Médical, Naturalité, Variété des sens

Repas instantanné de chou-fleur - Cucina & Amore Courtoisie Repas se conservant à température ambiante. Sans gluten et riches en fibres. Pâtes remplacées par un « riz » de chou-fleur. CARACTÈRE INNOVANT : Recette / composition Emballage / conditionnement TENDANCE : Médical, Variété des sens, Végétal

Fruits et légumes biologiques séchés-soufflés - Ewa-Bis Courtoisie Un seul ingrédient, texture unique. Biologiques, sans OGM ni gluten. CARACTÈRE INNOVANT : Technologie / procédé de fabrication Positionnement marketing / merchandising TENDANCE : Écologie, Médical, Naturalité, Végétal

Saumon fumé tranché - Fumoir Grizzly Courtoisie (C'est Québécois!) Innovation technologique issue de 15 ans de recherche. Traitement de la chair du saumon par un ferment naturel éliminant la bactérie Listeria et prolongeant la conservation du produit sans en affecter les qualités. CARACTÈRE INNOVANT : Technologie / Procédé de fabrication Emballage / Conditionnement TENDANCE : Écologie, Manipulation produit, Naturalité

Gaspacho - Soupe froide aux tomates - Impress Foods Courtoisie (C'est Québécois!) Soupes froides à boire, crues et biologiques. Faible en sodium et source de fibres. Recettes gourmandes et originales. CARACTÈRE INNOVANT : Recette / composition Technologie / Procédé de fabrication TENDANCE : Écologie, Naturalité, Sophistication

Repas complet en pot Urban Picnik - Ma Vitrine Bio Courtoisie Salades fraiches prêtes-à-manger en pot de verre réutilisable. Repas complet avec protéines. Végétarien et sans gluten. CARACTÈRE INNOVANT : Recette /composition TENDANCE : Médical, Végétal

Purées de Fruits Biologiques Liquides - Next Indrédients Courtoisie Biologiques et faites d’un seul ingrédient. Emballage facile à manipuler permettant la conservation à température ambiante. CARACTÈRE INNOVANT : Technologie / procédé de fabrication Emballage / conditionnement TENDANCE : Écologie, Manipulation produit, Naturalité

Petits pois rôtis assaisonnés Pea Pops - Three Farmers Courtoisie Collation protéinée et faible en gras de petits pois rôtis (non frits). Riche en fibres et minéraux. Sans noix, gluten ni OGM. CARACTÈRE INNOVANT : Technologie / procédé de fabrication Positionnement marketing / merchandising TENDANCE : Minceur, Naturalité, Variété des sens

Yogourt plus de fruits, moins de fruits - Tree Island Gourmet Yogurt Courtoisie Faits de lait entier de vaches nourries à l’herbe et de fruits cultivés au Canada. Sans poudre de lait ni agents épaississants. 25 % moins de sucre, plus de fruits. CARACTÈRE INNOVANT : Recette / composition Emballage / conditionnement TENDANCE : Écologie, Minceur, Naturalité

Tartinade aux fruits (extra fruit) au chia - World of Chia Courtoisie Tartinades aux fruits faites avec des graines de chia au lieu de pectine et en utilisant du jus de citron vert à la place des acides. CARACTÈRE INNOVANT : Recette / composition Technologie / Procédé de fabrication TENDANCE : Médical, Naturalité

Tout le monde est invité à se rendre au salon SIAL pour y découvrir les produits de quelque 1000 exposants et prendre part aux dizaines d'activités organisées pour l'occasion.

