Noémiah X Very Joëlle: une collection ultra féminine

Elles sont amies depuis dix ans et désormais partenaires de création. La designer québécoise Noémiah et la blogueuse Joëlle Paquette derrière Very Joëlle ont uni leurs forces pour créer une coquette collection capsule aux allures bohémiennes.

Au-delà des teintes, des coupes et couleurs, la ligne est féminine jusque dans les inspirations. Les cinq pièces sont toutes inspirées des femmes de la famille de Joëlle Paquette : sa maman, ses soeurs et ses deux grands-mères. On retrouve même à l'arrière d'une veste longue rose pâle une broderie calquée d'une photo d'époque de sa mère, Micheline.

Voici les cinq pièces : À gauche : Joëlle Paquette. La deuxième à partir de la droit : Noémiah.

On craque particulièrement pour la coupe du combi-short rouille avec ses fentes sur les cuisses ou encore pour la robe menthe boutonnée munie de charmantes boucles aux épaules.

«Ce projet a été une occasion inespérée de renouer avec ma première passion, le design. Et pour vrai, je ne pourrais pas être plus fière et reconnaissante de ces cinq pièces dessinées et conçues avec la plus grande attention et passion», écrit Joël Paquette sur Facebook.

La collection Noémiah X Very Joëlle qui se détaille entre 145$ et 290$ est en vente à la boutique UNICORN et sur le site de Noémiah.

Voyez toutes les photos du lancement dans la galerie ci-dessous :