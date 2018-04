Un magazine de consommation déjanté pour Gildor Roy et Marie-Christine Proulx

Gildor Roy et Marie-Christine Proulx tourneront en juin une nouvelle émission destinée à Canal Vie et dont le titre de travail est Bienvenue chez les gratteux, a appris le HuffPost Québec.

Dans ce rendez-vous original produit par Datsit, les animateurs s'intéresseront à tous les appareils soi-disant «miracles» supposés nous faciliter la vie, mais qui, une fois achetés, s'avèrent des arnaques ou des bides totaux, et deviennent complètement inutiles.

Les gadgets vendus dans les info-publicités? Le classique hachoir Slap Chop, moins efficace à nos «vrais» fourneaux qu'à la télévision? Les exerciseurs prétendument capables de nous faire perdre du poids sans une goutte de sueur? Ils passeront tous à la loupe dans cette tribune de consommation un peu déjantée, qui fournira également quelques bonnes astuces pour économiser et nous mettre sur la piste d'achats de qualité.

«C'est une espèce de magazine bizarre, rigole Gildor Roy, en entrevue avec le HuffPost Québec. J'ai longtemps travaillé avec (le producteur, ndlr) Robert Montour, et on se racontait ce qu'on faisait chez nous la fin de semaine. Tu sais, les «patentes à gosses» qu'on nous vend pour sauver du temps et sauver de l'argent? Des coupes-bordures atomiques, de la poudre anti-bibittes bio pour le jardin ... On achète tout ça. Et il n'y a rien qui marche (rires)»

«On fait un show là-dessus, poursuit le bien-aimé commandant Chiasson de District 31. On tourne dans une vraie maison, dans le cabanon, autour de la piscine, dans la cuisine...»

Démarche rigoureuse

Une démarche rigoureuse portera le concept. Des scientifiques de l'émission Génial!, à Télé-Québec - autre produit de Datsit - participeront aux épisodes pour tester les différents outils étudiés et analyser si, oui ou non, l'économie qu'ils permettent est réelle.

«On va vraiment pouvoir dire que vous sauvez 2,4 cents en achetant telle sorte de rince-bouche. Et on va être capables de dire que du rince-bouche, c'est de l'huile essentielle de menthe poivrée, avec de l'eau! Ça donne la même affaire», illustre Gildor Roy.

«Les nouvelles mandolines à quatre lames qui te coupent les doigts avant que tu coupes un légume, on expérimente ça, et on dit aux gens que ce n'est pas vrai qu'ils sauvent de l'argent en faisant pousser des tomates! Vous êtes mieux d'aller au Marché Jean-Talon, ils les donnent!»

D'autres spécialistes dans leur domaine apporteront également leur grain de sel en départageant mythes et réalités et en remettant certaines pendules à l'heure. Un ancien vendeur de voitures témoignera, par exemple.

«Il va avoir les yeux bandés et la voix transformée, et là, il va nous dire : «Quand vous allez acheter une auto, faites ceci ou ne faites pas ça». Quand le vendeur dit : «Je vais aller voir mon boss pour essayer de faire baisser le prix»... Ce n'est pas vrai! Ou un ancien vendeur de chez Brault & Martineau, qui va nous dire que, quand il y a des lave-vaisselle dans la rangée du milieu, celle où on s'enfarge dedans, c'est ceux-là qu'il faut acheter. Ils ont l'air pas corrects, mais ils le sont! Ça va être plein de trucs du genre.»

«Est-ce que c'est vrai que les pneus plus mous nous font dépenser plus de gaz? Toutes ces affaires-là, qu'on n'a pas le temps de calculer... On doit se fier à la pancarte du magasin qui nous dit qu'on va sauver 20%. Alors, on l'achète... mais ce n'est pas tout vrai!»

«C'est une douzaine de jours de tournage, c'est vite fait, et c'est vraiment le fun à faire», s'emballe Gildor Roy, lui-même client assidu du Canadian Tire, et assumant parfaitement avoir déjà eu son armoire remplie de tie wraps dont il ne s'est jamais servi, et son trousseau de 82 tournevis dont seulement deux ont été utilisés.

