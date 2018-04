QUÉBEC – Le Parti québécois a refusé d'appuyer une motion de Québec solidaire pour s'opposer à «l'érection de murs frontaliers» - une idée avec laquelle le chef du Parti québécois, Jean-François Lisée, a flirté la veille.

Le député de Gouin, Gabriel Nadeau-Dubois, enjoignait ses collègues de l'Assemblée nationale à clarifier la position du Québec sur cette idée qui rappelle la promesse du président américain, Donald Trump, de faire construire un mur à la frontière entre les États-Unis et le Mexique.

La motion en question :

«Que l'Assemblée nationale reconnaisse que c'est notamment par la lutte aux changements climatiques, la promotion de la paix, la lutte aux inégalités sociales, la coopération internationale et l'adoption de politiques sociales et économiques inclusives, et non par l'érection d'obstacles physiques aux frontières, que les pays développés relèveront le défi que constitue l'existence de flux migratoires importants;

Que l'Assemblée nationale s'oppose aux solutions reposant, au Québec comme ailleurs, sur l'érection de murs frontaliers.»