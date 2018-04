Le conseiller municipal à la Ville de Montréal, Hadrien Parizeau, ne siégera plus au sein du caucus d'Ensemble Montréal.

Le chef de l'opposition officielle à l'hôtel de ville de Montréal et chef du parti, Lionel Perez, en a fait l'annonce par voie de communiqué, jeudi.

Parizeau a obtenu la responsabilité d'être conseiller associé en matière de jeunesse, de sports et de loisirs sur le comité exécutif, en février dernier.

«Au cours des mois qui ont suivi, nous avons constaté que les priorités de M. Parizeau s'éloignaient de plus en plus des enjeux du parti Ensemble Montréal. Devant cette situation, j'annonce aujourd'hui que M. Parizeau ne siégera plus à titre d'élu d'Ensemble Montréal et qu'il ne fait plus partie de notre formation politique», a déclaré M. Perez.

Parizeau est conseiller du district Saint-Sulpice dans l'arrondissement Ahuntsic-Cartierville.