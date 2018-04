Le Festival de Cannes comme si vous y étiez sur Canal+ International

Pour tous les cinéphiles qui ne seront pas sur la Croisette durant la 71e édition du Festival de Cannes, la chaîne Canal+ International a concocté une programmation sur mesure incluant les cérémonies d'ouverture et de clôture.

Si vous ne voulez surtout pas manquer l'arrivée au Palais des Festivals du Québécois Denis Villeneuve, nommé membre du Jury de la compétition officielle présidée cette année par l'actrice américaine Cate Blanchett, c'est sur le réseau de Canal+ International qu'il faudra se diriger.

Du 8 au 19 mai, en plus des cérémonies d'ouverture et de clôture animées par l'immanquable Édouard Baer, la chaîne câblée française présentera en direct chaque jour toutes les montées des marches du festival le plus glamour de la planète. Le tout, également disponible en rediffusion, sera commenté par le duo d'experts en 7e art, Laurent Weil et Laurie Cholewa.

Films et émissions spéciales

Durant la célèbre manifestation de la Côte d'Azur, la station de télévision inclura dans sa grille horaire deux films : La Cité de la peur d'Alain Berberian, mettant à l'affiche la troupe des Nuls, et Les Acteurs de Bertrand Blier, avec Pierre Arditi, Josiane Balasko et Gérard Depardieu.

Hormis la diffusion des émissions de divertissement enregistrées à Cannes, la chaîne offrira une série d'entrevues avec des actrices et acteurs français de renom, comme Juliette Binoche, Tahar Rahim, Ludivine Sagnier ou Laurent Lafitte, et un volet de documentaires dédiés à des réalisateurs acclamés tels Xavier Dolan, Olivier Assayas et Lars von Trier.

Canal+ International est disponible au Québec via Bell ou Vidéotron.