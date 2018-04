Comment vendre sa maison au meilleur prix?

Quand il s'agit de vendre notre maison, on espère en tirer le meilleur prix possible. Quelles sont les astuces pour améliorer notre intérieur sans se ruiner - et pour mieux vendre? Entretien avec Julie Asselin, animatrice et conceptrice de l'émission « Tout s'embellit avec Julie» - troisième saison sur V télé.

Chaque mardi à 19 h, la styliste d'ambiance Julie Asselin se donne pour mission d'aider les participants à vendre leur propriété le plus rapidement possible en rénovant et en modernisant le décor d'une partie de la maison. Elle n'hésite également pas à faire appel à de précieux collaborateurs qui lui fournissent des conseils sur le choix de matériaux et articles de décoration.

Pour la styliste d'intérieur qui a visité plus de mille maisons dans sa vie, il faut avoir un coup de foudre dès l'entrée, dès que l'on met un pied dans la maison ou l'appartement. « C'est comme une première rencontre! »

Créer de l'espace

«Quand on veut bien vendre, il faut pour commencer une bonne planification. Sortez tout ce qui est à sortir pour créer de l'espace! »

Cette étape ne requiert aucun investissement. Il s'agira plutôt de changer un canapé de place ou d'orientation.

Ne pas bloquer la circulation. « Il faut pouvoir circuler sans encombre! »

Revisiter l'espace et maximiser les pieds carrés.

La lumière est fondamentale!

«Il faut sentir l'extérieur de l'intérieur.»

Pour cela, il faut créer une ambiance grâce à des luminaires bien placés et orientés. Si avez un feu de foyer (à gaz), maximisez-le. Utilisez aussi des bougies.

Bureau AVANT

Bureau APRÈS: il y a eu des travaux effectués dans le cadre de l'émission dont la pose de dalles au mur, les étagères, sans oublier le mobilier et accessoires.

Dégagez l'espace à l'extérieur

« Lors d'une visite, il faut que l'entrée soit libre ainsi que des aires de stationnement. »

Les valeurs ajoutées d'une maison sont...

« La salle de bain et la cuisine! Sachez que si ces deux pièces sont bien organisées et composées de matériaux de qualité, c'est un très gros plus.»

Si ce n'est pas le cas, le conseil de notre styliste est d'apporter des améliorations en investissant dans des matériaux nobles et de qualité (pas le choix!) comme des beaux comptoirs pour la cuisine (bois, pierre, granit), et aussi de belles armoires, ou encore un évier contemporain. Les acheteurs ne voudront pas avoir à se lancer d'emblée dans des travaux. Un investissement dans ce cas vous permettra de vendre et surtout à un meilleur prix.

Cuisine AVANT

Cuisine APRÈS

Comment se démarquer selon Julie?

«Un beau lustre, de belles suspensions, lorsqu'on entre dans votre maison, ce doit être un "WOW!" »

Les tendances du printemps 2018?

«Les couleurs agrumes! Je ne vous dis pas de repeindre votre intérieur, mais d'investir dans des accessoires dans ces nuances-là.»

*Les candidats sélectionnés investissent 5 000 $, la production de son côté jusqu'à 10 000 $.

