Cette populaire crèmerie a ENFIN une 2e succursale!

Quand on va à la toujours très bondée crèmerie Kem CoBa, on le sait qu'on va attendre, mais ça vaut toujours la peine. Les gens de l'Est de Montréal n'ont plus à se rendre à la première succursale du Mile-End, ils ont maintenant la leur!

Un deuxième Kem CoBa a ouvert ses portes dimanche dernier, le 22 avril, à quelques coins de rue de la station de métro Honoré-Beaugrand.

Les propriétaires ont annoncé la nouvelle sur Facebook, attirant les mentions "J'aime" de plus de 500 personnes.

La crèmerie qui fait partie des meilleures de la métropole depuis sa fondation en 2010 confectionne chocolats et pâtisseries, mais est surtout connue pour ses plaisirs glacés savoureux, colorés et très instagrammables. Les saveurs varient souvent, allant de beurre salé, à la mangue en passant par l'hibiscus.

VOIR AUSSI :