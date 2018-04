35 nouvelles robes de mariée que Meghan Markle pourrait porter

Le compte à rebours en vue du mariage royal est parti et le détail le plus attendu est la robe que portera Meghan Markle pour épouser prince Harry le 19 mai prochain.

Il y a beaucoup de spéculations sur la tenue de la belle ex-actrice. La semaine dernière, des sources proches du couple ont confié à Vanity Fair qu'elle porterait une robe élaborée, mais traditionnelle pour la cérémonie et la réception.

«Dentelle et manches ont été mentionnés et Meghan travaille en étroite collaboration avec un designer qui a juré de garder le secret», a déclaré ladite source au magazine.

L'experte en mariage Amber Harrison pense que la future duchesse de Sussex portera une robe à manches longues comme Kate Middleton et la princesse Diana.

Pour la réception plus intime en soirée, Meghan Markle portera probablement une robe différente qui sera «glamour» et «moins restrictive» afin qu'elle puisse «faire la fête toute la nuit», a également affirmé la source à Vanity Fair.

Les meilleurs designers ont présenté leurs dernières collections au début du mois lors de la Semaine de la mode de la mariée à New York. On a jeté un oeil aux looks et on a déniché 35 robes sophistiquées que pourrait bien enfiler Meghan.

Pour la cérémonie :

1.

Gown by Reem Acra

2.

Gown by Romona Keveza Collection Bridal

3.

Slaven Vlasic/Getty Images for Amsale

Gown by Amsale

4.

Masato Onoda

Gown by Watters

5.

Sarra Fleur

Gown by Anne Barge

6.

DAN LECCA

Gown by Morilee

7.

Sarra Fleur

Gown by Anne Barge Blue Willow

8.

Courtesy of Claire Pettibone

Gown by Claire Pettibone

9.

DAN LECCA

Gown by Gracy Accad

10.

Courtesy of Kelly Faetanini

Gown by Kelly Faetanini

11.

Courtesy of Romona Keveza Collection Bridal

Gown by Romona Keveza Collection Bridal

12.

Courtesy of Legends Romona Keveza

Gown by Legends Romona Keveza

13.

Courtesy of Monique Lhuillier

Gown by Monique Lhuillier

14.

Courtesy of Romona Keveza Collection Bridal

Gown by Romona Keveza Collection Bridal

15.

DAN LECCA

Gown by Morilee

16.

Courtesy of Reem Acra

Gown by Reem Acra

17.

Courtesy of Elie Saab

Gown by Elie Saab

18.

Courtesy of Naeem Khan

Gown by Naeem Khan

Pour la réception :

1.

Courtesy of Jenny Packham

Gown by Jenny Packham

2.

Sarra Fleur

Gown by Anne Barge

3.

Courtesy of Jenny Packham

Gown by Jenny Packham

4.

DAN LECCA

Gown by Gracy Accad

5.

Courtesy of Legends Romona Keveza

Gown by Legends Romona Keveza

6.

Courtesy of Alexandra Grecco

Gown by Alexandra Grecco

7.

MIKE COLON

Gown and trench by Ines di Santo

8.

MIKE COLON

Gown by Ines di Santo

9.

Slaven Vlasic/Getty Images for Amsale

Gown by Amsale

10.

Courtesy of Monique Lhuillier

Gown by Monique Lhuillier

11.

Courtesy of Theia

Gown by Theia

12.

Mike Colon

Gown by Alyne by Rivini

13.

Gown by Mira Zwillinger

14.

DAN LECCA

Gown by Mira Zwillinger

15.

Courtesy of Galia Lahav

Gown by Galia Lahav

16.

Alexandra Grecco

Gown by Alexandra Grecco

17.

Courtesy of Naeem Khan

Gown by Naeem Khan

Ce texte initialement publié sur le HuffPost américain a été adapté de l'anglais.