Voici pourquoi Kate Middleton a quitté l'hôpital si vite après l'accouchement

Ah, l'accouchement.

Vous savez ce que c'est. Allez à l'hôpital en plein travail, expérimenter le «miracle» de donner la vie... puis enfiler une robe de designer et des souliers à talons hauts de quatre pouces, cheveux parfaitement coiffés, et sortir de l'hôpital quelques heures plus tard aussi radieuse qu'une déesse d'un autre monde.

Ah, ce n'est pas tout à fait comme ça que ça s'est passé pour vous? Même chose ici.

Et certainement comme vous, on se pose de nombreuses questions dont celle-ci: comment Kate a-t-elle fait pour sortir de l'hôpital si tôt? Et aussi: comment réussit-elle à avoir l'air parfaite quelques heures seulement après avoir donné naissance à un troisième enfant?

Kate Middleton a donné naissance à un garçon de 8 livres, 7 onces à 11h01, selon l'annonce royale. Et elle est partie de l'hôpital avec son bébé seulement sept heures plus tard.

La voici:

Prince William, Duke of Cambridge and Catherine, Duchess of Cambridge depart the Lindo Wing with their newborn son at St Mary's Hospital.

Comment fait-elle pour porter ces talons? Autre question qui nous titille.

La plupart d'entre nous auraient opté pour des modèles plus confortables accompagnés de leggings... Mais nous ne quittons pas l'hôpital alors que le monde entier a les yeux rivés sur nous.

Mais pourquoi est-elle sortie si vite? C'est assez courant au Royaume-Uni, selon The Guardian. Dans un article datant de 2006, le Guardian note que les nouvelles mères du Royaume-Uni ont les temps de visite à l'hôpital les plus courts de tous les pays développés, soit environ un jour et demi.

Et c'est un débat parmi les experts. Certains pensent que les mères quittent l'hôpital trop tôt (et n'obtiendraient pas les soins dont elles auraient besoin), d'autres notent que ce passage à l'hôpital pourrait varier selon les besoins.

Les sages-femmes doivent vérifier si les femmes se sentent à l'aise de rentrer à la maison. Toutefois, si la femme est en santé, et a le support dont elle a besoin à la maison, ainsi qu'un plan post-naissance en place, alors retourner maison seulement cinq ou six heures après l'accouchement peut être tout à fait bien», a indiqué au Guardian Louise Silverton, la directrice d'une maison de sages-femmes au Royal College of Midwives de Londres.

On comprend que le duc et la duchesse ont certainement beaucoup d'aide à la maison. Selon Harper's Bazaar, Kate dispose qu'une équipe médicale de plus d'une vingtaine de spécialistes en cas de besoin.

On peut dire que Kate est entre de bonnes mains.

Pour quelle autre raison Kate aurait-elle quitté l'hôpital si tôt?

Pour épargner aux autres nouvelles mamans le cirque médiatique à l'extérieur de l'hôpital St. Mary's.

Comme le souligne People, les amateurs ont campé pendant des semaines devant l'édifice causant des restrictions de stationnement, ce qui pourrait être complexe à gérer pour les autres familles.

«Le bruit et le fourmillement seraient troublants pour n'importe qui», suggère People.

D'ailleurs, un couple est sorti de l'hôpital avec son bébé dans le tourbillon médiatique lundi. Pas de robe de designer ou de talons hauts, mais tout de même une mère fière!

De plus, la duchesse a l'habitude de partir de l'hôpital plutôt rapidement après l'accouchement.

Elle a passé une nuit à l'hôpital après la naissance du prince George en 2013, mais a quitté seulement 10 heures après la naissance de Charlotte en 2015, note Good Housekeeping.

Et finalement, notre propre théorie: Kate voulait simplement retrouver le confort de la maison, enfiler ses leggings et ses bas les plus doux en paix loin de l'oeil du public.

The Duchess of of Cambridge, probably dreaming of burning her high heels, pictured outside the Lindo Wing at St Mary's Hospital in Paddington, London.

Elle le mérite. Après tout, la femme vient tout juste d'accoucher.

Ce texte initialement publié sur le HuffPost Canada a été traduit de l'anglais.