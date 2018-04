«Tout le monde en parle» : les invités de ce dimanche

Après la déclaration sans appel de Sophie Lorain sur le plateau de Tout le monde en parle, il y a trois semaines, et la réplique de sa mère Denise Filiatrault, qui allait dans le même sens, sur le plateau des Échangistes, mardi, le sujet de la parité hommes-femmes refera surface dans quelques jours à la tribune de Guy A. Lepage.

Dimanche, on abordera la question d'un angle politique, alors que les ex-politiciennes Pauline Marois et Yolande James, et la journaliste Pascale Navarro, auteure de l'ouvrage Femmes et pouvoir : les changements nécessaires, débattront de la nécessité d'imposer, ou non, des quotas de candidates dans les différents partis politiques.

L'équipe de Tout le monde en parle recevra également, en cet avant-dernier rendez-vous de la saison, la visite du réalisateur Ricardo Trogi et de l'acteur Jean-Carl Boucher, en vue de la sortie, plus tard cet été, du film 1991, la suite de 1981 et 1987. On soulignera le trentième anniversaire de l'École nationale de l'humour avec la directrice-fondatrice de l'institution, Louise Richer, et deux de ses diplômés, l'auteur Marc Brunet et Louis Morissette. L'ancien animateur de RDS, Stéphane Langdeau, qui a quitté la station dans des circonstances nébuleuses, le mois dernier, ira faire le point à la table de Guy A. Lepage et Dany Turcotte.

Enfin, l'artiste français Dany Boon, qui a écrit et réalisé le long-métrage La Ch'tite famille, où il tient aussi le rôle principal, sera là pour causer de sa nouvelle œuvre, laquelle prend l'affiche au Québec le 4 mai... mais qui n'est toutefois pas une suite à son succès de 2008, Bienvenue chez les Ch'tis, a-t-il martelé un peu partout!

La semaine dernière, l'édition relevée de Tout le monde en parle réunissant, entre autres, Dany Laferrière, Chantal Machabée et Marc Dupré, a rallié 859 000 curieux, mais la seconde portion des quarts de finale de La voix a triomphé haut la main, à TVA, avec ses 1 674 000 adeptes. Un peu plus tôt, ils étaient 888 000 à syntoniser Vlog à la même antenne et, plus tard, la captation du premierone man show d'Olivier Martineau, a retenu 578 000 téléspectateurs. Par ailleurs, le premier week-end ensoleillé du printemps a peut-être nui un brin à Découverte et ICI Laflaque qui, avant Tout le monde en parle, ont respectivement captivé 350 000 et 385 000 personnes.

L'émission est diffusée à 20h, à Radio-Canada.