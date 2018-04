Top 5 des applis gratuites pour se bouger les foufounes

Qu'on se le dise : se décoller du divan (et rompre avec Netflix) est parfois difficile. Mais, avouez qu'avec l'arrivée des beaux jours, ça donne envie d'ouvrir les rideaux et se bouger un peu. Pour vous lancer, pas besoin de chercher trop loin : voici cinq applications gratuites et faciles à utiliser pour vous remettre en forme.

Plusieurs ne jurent que par Runkeeper ou Runtastic pour la course à pied, mais on préfère Nike+RunClub puisque l'application est disponible en français. Autant les instructions de l'appli que la voix qui nous parle pendant nos sorties sont dans la langue de Molière. Nike suit votre trajectoire, la vitesse à laquelle vous courrez, le gain en altitude, vous donne un approximatif des calories brûlées et vous annonce pendant la course lorsque vous franchissez un kilomètre supplémentaire, le tout en écoutant votre propre musique - ou celle de votre compte Spotify Premium. Il est également possible de suivre un programme pour se préparer à un marathon, par exemple. Toutes nos sorties sont enregistrées dans l'application avec notre vitesse moyenne, entre autres. On peut également consulter en tout temps nos records personnels.

Cette application développée par le populaire site bodybuilding.com est idéale pour ceux qui veulent gagner de la masse musculaire. On peut développer un programme d'entraînement en plus d'échanger des trucs et des photos avec la communauté inscrite sur l'appli. Vous pouvez choisir entre: définir vos muscles, perdre du poids, vous améliorer dans un sport, travailler votre endurance ou votre flexibilité. Vous privilégiez ensuite le ou les muscles que vous voulez principalement travailler et le tour est joué. Si vous ne savez pas comment exécuter le mouvement, lisez les instructions et/ou regardez les vidéos associées. Tout est en anglais, mais vraiment clair et précis.

Des centaines de séances d'exercices en tout genre sont proposées sur Workout trainer. Vous pouvez vous bâtir un programme pour une prise de masse totale, pour perdre du poids à long terme ou chercher des entraînements à la carte selon vos objectifs. Disposez-vous d'un gym complet ou de rien du tout? Voulez-vous une séance orientée sur les fesses, les étirements, les abdos ou le yoga? Un entraînement «pas fatigant» ou intense? Choisissez également la durée de la séance. Point positif : tous les mouvements sont démontrés en vidéo. Petit hic : l'application est majoritairement en anglais.

C'est l'application qu'il vous faut si vous vous préparez pour un triathlon. Fait principalement pour les athlètes aguerris, TrainingPeaks compile beaucoup de données sur vos performances en vélo, à la nage ou pendant la course à pied. La distance, le temps et la progression sont enregistrés dans l'appli, permettant aux sportifs d'ajuster leur performance. Vous pouvez aussi partager vos données avec vos amis qui prendront part au même triathlon que vous. Pas mal!

Pour maximiser ses entraînements, il faut s'alimenter comme il se doit. MyFitnessPal se veut un journal alimentaire vous permettant de garder un oeil sur vos objectifs et votre diète. On y rentre ce qu'on mange (en recherchant ou scannant un produit) ainsi que les exercices exécutés chaque jour. L'appli nous conseille alors un nombre de calories à ingérer en répertoriant le nombre de protéines, lipides et glucides absorbés quotidiennement. Pas obligé de suivre à la lettre les instructions de l'application (question de ne pas virer fou), mais c'est un bon motivateur lorsqu'on constate notre progression.

En bonus :

Tinder

Selon certains, un match Tinder vient souvent avec un exercice sous les draps... si désiré bien entendu.

VOIR AUSSI :