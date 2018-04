C'est ce mercredi 25 avril que paraît l'ouvrage « Voyages d'une vie » d'Isabelle Marjorie Tremblay, chroniqueuse voyage de renom - préface de Marina Orsini. Elle y relate ses plus beaux périples à travers la planète et une foule de conseils et astuces pour voyager seul ou en famille. Entretien avec une pro de l'évasion qui nous révèle ses coups de coeur inspirants et comment profiter au max de ses voyages.

« Mon livre est un format hybride : 15 façons de voyager différentes dans 15 pays-destinations. Chaque récit est suivi d'une section pratique pour guider les gens et les aider à planifier. On rêve, on voyage, on rit, on vit des émotions par les récits puis on en apprend sur cette façon de voyager en 2018.»

Cet ouvrage n'est pas un guide?

« Cela fait des années que je fais des chroniques voyage à la télé et que j'écris des articles sur le sujet. Souvent les téléspectateurs me disent "on veut t'entendre encore plus!" Ce livre vient vraiment d'un désir de partager quelques-unes de mes expériences fortes à l'étranger et de donner envie aux gens de voyager. Sortir de sa zone de confort est si enrichissant - et la planète est merveilleuse, diversifiée remplie de beautés, il faut partir à sa découverte... comme on peut !»

Découvrir la planète est une façon d'apprendre sur l'autre et sur soi - Isabelle Marjorie Tremblay

Tes astuces?

«Pour bien voyager, il faut se préparer, tout en se laissant une part de flexibilité ! Magasiner les billets le plus possible, vous pouvez trouver des aubaines. Il faut voir la préparation comme le début du voyage. Cela permet de naviguer sur un beau projet très positif. Aussi, ne pas hésiter à discuter avec des gens qui voyagent ou qui sont déjà allés là où vous projetez de vous rendre - des personnalités qui vous ressemblent. N'oubliez pas que les conseils d'autres voyageurs sont précieux et riches. Sur place, ayez une attitude positive: le sourire ouvre bien des portes. »

Tes endroits de prédilection pour voyager en famille?

«Le Vietnam, Laos, Cambodge : pour la sécurité et la gentillesse des gens. Sur place c'est abordable en plus, même si le voyage est long. Bien sûr l'Europe : en train c'est tellement agréable et les enfants adorent. L'Amérique latine avec une préférence pour le Costa Rica. Les enfants sont tellement appréciés dans la culture sud-américaine.»

L'endroit le plus ressourçant au Québec pour toi?

«Le monastère des augustines ! National Geographic lui a décerné la première position dans le monde pour se ressourcer - et c'est littéralement un petit paradis caché. On peut être suivi à tous les niveaux: alimentation, détente, méditation yoga...)

Que signifie: aller au bout du monde pour toi?

«Être face à des étendues immenses et vastes où je ne vois rien au bout! Être avec des gens qui sont si différents de moi.Entendre parler des langues étrangères et communiquer à l'aide de signes: c'est être à l'autre bout du monde pour moi et j'adore ça.»

Le taxi brousse au Mali

Quel est le top 3 de ta vie de voyageuse?

« *1-Le Mali : la culture des gens, leur bonté, leur sourire magnifique et leur sens de l'humour. *2-La Bolivie : l'Amazonie et les enfants autochtones dans la jungle. *3- Le Monastère des Augustines au Québec, l'endroit le plus ressourçant au monde.»

Quelques astuces: Pour un voyage sac à dos: il est préférable de déposer son argent à différents endroits. Un petit montant dans une ceinture de corps (à même la peau), un autre dans une poche de pantalon, une plus grosse somme au fond du sac à dos. Apportez toujours deux paires de lunettes si vous êtes myopes - et deux cartes de crédit rangées à deux endroits différents. Pour un voyage oenologique, il faut savoir ce que l'on veut goûter et bien regarder le calendrier. Tout change d'une saison à l'autre.

Pour voir les photos de la soirée de lancement dans la galerie ci-dessous

Les photos du lancement de « Voyages d'une vie » d'Isabelle Marjorie Tremblay Les photos du lancement de « Voyages d'une vie » d'Isabelle Marjorie Tremblay







1 of 43 Partager cette image:









À VOIR AUSSI

​

​