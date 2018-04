Une femme atteinte de sclérose en plaques attachée à un fauteuil roulant par Delta, selon sa famille

Une femme atteinte de sclérose en plaques a vécu un vol d'enfer, le 1er avril dernier, en voyageant avec Delta Airlines.

Maria Saliagas a été attachée à son fauteuil roulant par des employés de la compagnie aérienne, car l'avion n'avait pas le siège spécial lui permettant de s'asseoir en position verticale, selon WSB-TV. Mme Saliagas avait comme habitude de partir en voyage en Europe toutes les années avec son mari. Lorsqu'elle a reçu le diagnostic de sclérose en plaques, elle a tout de même décidé de continuer cette tradition.

Elle soutient qu'au cours de ses précédents voyages, Delta s'assurait de disposer d'un fauteuil roulant et de bretelles de sécurité adaptées. Pas cette fois.

#Delta used a dirty blanket off of the floor to tie my mom to a broken wheelchair, with it so tight that it bruised her. Delta supervisor then cursed at her as she cried. How dare you @Delta. Your answer was miles. My demand is refund. Shameful. #abuse pic.twitter.com/H3XUFX0jxa