Les camions de rue bientôt de retour au stade!

Une horde de camions de rues gourmands s'apprêtent à débarquer sur l'Esplanade Sun Life du Stade olympique pour une septième année des «Premiers vendredis.»

Chaque premier vendredi du mois à compter du 4 mai jusqu'au 5 octobre, ils seront plus de 50 restaurateurs à offrir leurs spécialités gastronomiques. On se rappelle tous des fish & chips du Quai Roulant, des côtes levées relevées du Smoking BBQ, des guédilles instagrammables du Bleu Homard et des décadents grilled cheese de P.A. et Gargantua.

Poutine de compète 😋#premiersvendredis Une publication partagée par caroline (@cariote) le 7 Oct. 2017 à 5 :48 PDT

Foodtruck szn comin upppp Une publication partagée par Maya Ai (@maiight) le 17 Avril 2018 à 12 :49 PDT

Parmi les nouveautés en 2018 : plus de points de vente de vin (Yaaaas!), dont un Bistro SAQ et de lieux pour s'asseoir et festoyer. La programmation artistique a aussi été revue. Les organisateurs prévoient plus d'art de rue et de performances spontanées.

Le site compte plus de 2 000 places assises, ce qui en fait la plus grande terrasse éphémère de Montréal.

