Jim Carrey a rendu hommage aux victimes de l'attaque de Toronto avec sa plus récente oeuvre.

L'acteur canado-américain a visé l'administration du président américain Donald Trump dans ses portraits des dernières semaines.

Mais il a radicalement changé d'angle, mardi soir, avec une poignante oeuvre pour se souvenir des 10 personnes qui ont été tuées par un homme qui a délibérément foncé sur des piétons avec sa camionnette sur la rue Yonge, à Toronto.

I never thought I'd see a tragedy like this in beautiful Toronto. There's no way to cover your eyes anymore. My heart goes out to the victims and their families. pic.twitter.com/WtTD2TDQmS