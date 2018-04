Le 24 avril se déroulait la soirée-bénéfice d'Anorexie et boulimie Québec (ANEB). Pour cette édition 2018, Jérôme Ferrer et Helena Loureiro se sont joints à cette soirée gastronomique sur le thème « Célébrons le plaisir de manger ». Au programme des festivités, il y avait des bouchées signatures des deux chefs, des stations culinaires et d'autres festivités alléchantes.

Chaque don recueilli, autant corporatif que privé, permettra à ANEB d'offrir une meilleure qualité de vie aux personnes qui sont atteintes d'un trouble alimentaire. Rappelons que grâce à sa mission provinciale, ANEB sensibilise la population aux enjeux liés aux troubles alimentaires à travers l'ensemble du Québec.

Le message fort de cette soirée

Interpellés par la cause, les illustres chefs, Ferrer et Loureiro ainsi qu'ANEB souhaitent rappeler que manger est un acte plaisant et rassembleur et qu'il peut le redevenir pour ceux et celles qui ont vécu ou vivent avec un trouble alimentaire.

« Pour une personne aux prises avec un trouble alimentaire, les repas sont, bien souvent, lieux de calculs, d'angoisses et de conflits avec les membres de l'entourage, mais avant tout, le lieu d'un combat intérieur. Les proches aussi en viennent à appréhender ces moments difficiles.... certains ne vivront jamais un repas en toute quiétude avec cette personne qu'ils aiment. » – Josée Champagne directrice d'ANEB.

« En tant que femme, la cause des troubles alimentaires me touche particulièrement. Dans mon pays, la nourriture se veut un lieu de rassemblement et de célébrations. Le 24 avril, je partagerai avec les invités, dans un lieu qui m'est cher, mon restaurant le Portus 360, ma passion pour cet art qu'est la gastronomie. »– Helena Loureiro, chef et propriétaire du Portus 360

De son côté, Jérôme Ferrer ajoute que « La cuisine est l'art d'utiliser des produits chargés d'histoires pour créer le bonheur ! ». C'est donc sous le signe de l'espoir, de la joie et du plaisir que Loureiro, Ferrer et ANEB attendront les invités ce soir-là.

