Crise du fentanyl: un marché mortel, mais rentable

Le fentanyl, antidouleur connu depuis des décennies, est de plus en plus contrefait dans des laboratoires clandestins au Canada, aux États-Unis, mais surtout en Chine.

Désormais utilisé comme produit de coupe dans diverses drogues, on le retrouve notamment dans l'héroïne, mais aussi dans la cocaïne, le crack et autres drogues de synthèse.

Sa fabrication facilitée, elle pose de plus en plus de problèmes aux forces de l'ordre qui ne luttent plus exclusivement contre le crime organisé, mais doivent maintenant faire face à des individus s'improvisant chimistes et oeuvrant directement chez eux, derrière leurs écrans.

Depuis 2015, le SPVM a démantelé des laboratoires, a perquisitionné des dizaines de lieux et saisi plusieurs milliers de comprimés, prévenant ainsi la distribution de millions de doses dans la rue.

En moins de dix minutes sur le Darknet, le HuffPost Québec a d'ailleurs eu accès au produit qui peut être acheminé par la poste.

