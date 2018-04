Des échanges animés au «Club Mel» de Mélanie Maynard

Mélanie Maynard vous convie au Club Mel, non pas sur une plage du Sud, mais sur les ondes de Canal Vie, l'automne prochain.

L'animatrice, qui pilotait encore l'an dernier le jeu Ex au défi à la même chaîne, hérite maintenant d'un concept mis sur pied par KOTV et par elle-même, et qu'on découvrira dans une première saison de 13 épisodes d'une heure.

Le Club Mel, c'est un rendez-vous d'échanges exaltés dans un bar à l'ambiance survoltée. Chaque semaine, Mélanie Maynard accueillera deux collaborateurs réguliers – la participation d'Antoine Vézina et de Rosalie Bonenfant, la fille de Mélanie, est déjà confirmée à ce titre – et un(e) invité(e) du milieu artistique, pour une discussion enjouée autour d'un enjeu de société précis, qu'on décortiquera sous plusieurs facettes.

Une question impertinente, mais pertinente, qu'on explorera au moyen de conversations rigolotes, de chocs des générations, d'anecdotes personnelles, de témoignages de spécialistes, etc. On promet qu'on approfondira réellement chacun des sujets.

Autour et derrière, les gens du public pourront réagir aux différents propos entendus au Club Mel. Les spectateurs seront d'ailleurs installés, sur les lieux, selon leur position dans le débat, «pour» ou «contre». Mais attention, il sera possible de changer d'avis au gré des arguments. D'ailleurs, à la fin de l'émission, Mélanie Maynard reposera la question du jour, et les personnes qui auront révisé leur opinion devront changer de siège.

KOTV, qui produit ce nouveau magazine, était aussi derrière Ex au défi.

