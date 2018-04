Un petit avion avec six personnes à son bord s'est posé d'urgence mercredi dans les rues de Calgary.

La police explique que l'appareil bimoteur arrivait du sud pour se poser à l'aéroport de Calgary, quand le pilote a prévenu qu'il manquait de carburant.

L'avion s'est posé un peu avant 6 h, heure locale, sur la 36e rue, à environ cinq kilomètres au sud de l'aéroport, près de la Transcanadienne.

