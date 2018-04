«Moment décisif», une réplique à «Dans l’œil du dragon»?

À l'instar de Radio-Canada qui redonne depuis sept ans ses lettres de noblesse à l'entrepreneuriat avec l'émission Dans l'œil du dragon, V aura aussi, dès cet automne, son rendez-vous qui mettra à l'honneur de petites et moyennes entreprises québécoises : Moment décisif, un format original élaboré par Toast Studio (Traqueurs d'ondes, Sacrés objets), et dont Serge Beauchemin (justement un ancien «dragon») et Kim Rusk seront les animateurs.

Dans Moment décisif, des gens d'affaires établis lanceront des appels d'offres et, pour chacun d'eux, trois candidats susceptibles de répondre à leurs besoins seront retenus. Ces candidats auront alors 90 secondes – le temps d'un tour d'ascenseur – pour convaincre le ou les décideurs devant eux qu'ils ont le profil pour les satisfaire.

Avant que les aspirants n'y aillent de leur présentation officielle («elevator pitch»), Kim Rusk et Serge Beauchemin iront à leur rencontre pour exposer leur parcours et expliquer leur démarche. Serge Beauchemin, qui officiera aussi à titre de mentor, livrera ses commentaires et conseillera les participants dans la préparation de leur petit laïus. Reste à voir comment les prétendants se débrouilleront sous la pression, en étant hâtés par le temps, dans leur désir ardent de faire bonne impression.

Moment décisif braquera donc ses projecteurs tant sur des fleurons économiques de chez nous que sur de potentiels futurs fournisseurs et constituera, selon V, une «opportunité innovante pour ces compagnies d'intégrer le contenu de l'émission et de bénéficier d'outils qui pourront ensuite s'appliquer dans leur propre stratégie marketing».

V proposera la première saison de 13 épisodes de 30 minutes de Moment décisif à compter de septembre. Le recrutement de participants s'amorcera bientôt.

