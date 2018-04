Le maire du Plateau-Mont-Royal, Luc Ferrandez, a soulevé l'ire des internautes mardi. Une photo prise la veille le montre les yeux fermés, semblant dormir pendant une intervention de son collègue Éric Alan Caldwell lors de la séance publique du conseil municipal.

Il semblerait que la webdiffusion des séances du conseil peut jouer de mauvais tours aux élus. Un candidat défait aux dernières élections, Simon-Robert Chartrand, en a profité pour rire un peu du maire du Plateau.

Rappelons que le maire a récemment reçu une contravention pour avoir circulé à sens inverse sur un vélo Bixi sur le boulevard Saint-Laurent, selon un reportage du Journal de Montréal.

Les critiques de M. Ferrandez n'ont pas hésité à en ajouter.

l'homme de la situation a parlé... finalement. Et le résultat est du vent. Ben oui C la faute du propriétaire. Et si il n'avait pas eu de pitbull, ce ne serait pas arrivé. Mettez vos culottes et agissez. Et svp laissez Ferrandez dormir, il fait moins de vague 🤡😂