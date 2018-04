Deux policiers blessés dans une fusillade dans un Home Depot de Dallas

Deux policiers et un civil ont été blessés par balle dans une fusillade qui s'est produite dans un magasin Home Depot de Dallas, au Texas.

Selon une source citée par CBS DFW, un policier aurait été tiré derrière la tête et une policière aurait été atteinte au visage. Ils sont gravement blessés et ont été transportés à l'hôpital, a indiqué le Service de police de Dallas sur son compte Twitter.

We can confirm that two @DallasPD officers have been shot and critically wounded. We will provide updates as we get them. Please pray for our officers and their families.