«Faire le beau», un deuxième spectacle pour P-A Méthot

P-A Méthot a de quoi pavoiser en dressant le bilan de sa première tournée, Plus gros que nature, entamée en 2013 et conclue cinq ans plus tard, dans le sillon de laquelle il a écoulé plus de 300 000 billets.

C'est donc la tête haute que l'humoriste reprendra la route avec un deuxième one man show, intitulé Faire le beau, dès l'automne 2018. Cette expression, pense P-A Méthot, colle bien à notre époque, où nos existences sont désormais guidées par les réseaux sociaux : tout le monde tente de s'y montrer sous son meilleur jour, de s'y pavaner... Bref, d'y «faire le beau».

Toujours sous le parrainage du Groupe Entourage, le Gaspésien d'origine misera à nouveau sur le franc-parler qui teinte ses aptitudes de conteur coloré. Ses anecdotes uniques mettront également en relief son penchant pour les contradictions, le non-sens et l'autodérision.

Les billets pour Faire le beau sont déjà en prévente pour la fin 2018 et le début 2019 via la page Facebook de P-A Méthot.

Ce dernier offrira sa première médiatique à Québec, à la Salle Albert-Rousseau, le 23 janvier 2019, et à Montréal, au Théâtre St-Denis, le 29 janvier 2019.

D'ici là, le samedi 5 mai prochain, Méthot invite ceux et celles qui ont envie de festoyer à son Party 90, un événement réunissant plusieurs artistes, dont Jean-Michel Anctil, Rachid Badouri, Dominic Paquet, Patrick Groulx, Dubmatique, Boom Desjardins et Noir Silence, sous le thème, vous l'aurez deviné, des années 90. La fête, qui amalgamera musique, humour et nostalgie, aura lieu au Centre Vidéotron, et 1000 nouveaux billets viennent d'être mis en vente.

