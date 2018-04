Être payé pour voyager, c'est possible!

Si, pour vous, le boulot rêvé cet été est de voyager avec votre meilleur ami, voici un emploi qui devrait vous plaire: un voyage de 3 mois ... payé!

WOW air, la seule compagnie aérienne islandaise à très bas prix, prépare son tout premier Guide de voyage WOW et recherche actuellement deux créateurs de contenus qui rêvent d'être payés pour parcourir le monde.

Les critères demandés

Vous êtes amusant et créatif, amateur de contenus de qualité, et de nature même avec un budget limité ? Et vous avez un ami avec lequel voyager ? Si vous avez répondu oui à ces deux questions, vous pouvez postuler pour ce voyage de 3 mois qui donnera naissance au premier guide de la compagnie aérienne.

L'itinéraire

Les candidats retenus seront payés pour s'installer au camp de base de WOW air – un appartement au centre-ville de Reykjavik – afin de découvrir et de documenter le Lagon bleu, le soleil de minuit, les plages de sable noir et d'autres magnifiques sites islandais (enfin, tous les plus beaux endroits de l'île). Ensuite, ils voyageront en Amérique du Nord et en Europe pour documenter leurs voyages au moyen de vlogs, de photos et de conseils détaillés pour chaque ville sur la gastronomie, la vie nocturne, l'accueil, les activités à ne pas manquer, et surtout, le budget et les bonnes aubaines.

Au programme: Barcelone, Berlin, Stockholm, New York, Paris, Dublin, San Francisco, et une trentaine d'autres !

Quand postuler?

À compter du 23 avril et jusqu'au 14 mai, il est possible de déposer vos candidatures sous forme de vlog sur le site de WOW air.

Les candidats seront sélectionnés par un panel de juges en fonction de ceux ou celles qui incarnent le mieux l'esprit WOW – c'est le moment de vous montrer audacieux, drôle, et futé en matière de budget. Les candidats seront annoncés le 18 mai.

À qui la chance?

