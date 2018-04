L'homme arrêté pour l'attaque à la camionnette mortelle survenue lundi à Toronto a été accusé de 10 chefs de meurtre au premier degré, mardi matin.

Alek Minassian, un homme de 25 ans de Richmond Hill en Ontario, fait aussi face à 13 chefs de tentative de meurtre.

L'homme a comparu dans une salle d'audience bondée à Toronto, vêtu d'une combinaison blanche. Les seules paroles qu'il a prononcées pendant la brève audience ont été son nom.

La police a arrêté Alek Minassian moins d'une demi-heure après l'incident, survenu vers 13h30, lundi.

Les autorités ont confirmé que 10 personnes étaient mortes et 15 autres avaient été blessées dans l'attaque, dont certaines grièvement.

Le premier ministre Justin Trudeau a précisé que l'enquête sur l'incident était toujours en cours, mais qu'aucune preuve ne permettait de croire que l'attaque était liée au terrorisme.

L'une des victimes de l'attaque a par ailleurs été identifiée mardi. Il s'agit d'Anne Marie D'Amico.

