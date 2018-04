Des castors s'invitent à l'aéroport d'Ottawa

Des castors confus se sont présentés (sans carte d'embarquement) à l'Aéroport international d'Ottawa, mardi.

La scène a été captée sur vidéo par une voyageuse qui l'a partagée sur YouTube.

Les rongeurs ont été découverts dans une cage d'escalier près du service des arrivées par Stephanie Shanks, mardi matin, vers 7h30, indique CBC News. L'Administration de l'Aéroport international a confiné ensuite les deux castors en attendant les agents de la faune pour les ramener dans la nature.

Sur sa page Twitter, l'administration en a profité pour s'amuser avec ses usagers.

Hey Twitterverse! What did one beaver say to the other? Qu'est-ce que le premier castor a dit au deuxième? Go! pic.twitter.com/ry1BItbnSC